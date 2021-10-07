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TBMM Başkanı Şentop, Roma'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, İtalya'nın başkenti Roma'da, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parlamento heyeti, İtalya'nın başkenti Roma'da, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte 7'nci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Şentop ve beraberindeki heyet, yerel saatle 18.15'te Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Şentop, havalimanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Gücük'ün vereceği akşam yemeğine katılmak üzere alandan ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Roma'da

TBMM Başkanı Şentop, Roma'da

TBMM Başkanı Şentop, Roma'da

TBMM Başkanı Şentop, Roma'da
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Roma'da - Haberler
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