TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3) - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki konusu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki konusu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3) - Haberler
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