TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki konusu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı.

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