TBMM Başkanı Şentop, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı (3)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki konusu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bu yılki konusu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin açılış programına katıldı.