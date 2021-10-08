- TBMM Başkanı Şentop, İtalya'dan ayrıldı

ROMA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'nın başkenti Roma'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamladı. Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye'ye yurda dönmek üzere Roma'dan ayrıldı. Şentop'u Ciampino Havaalanında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve büyükelçilik mensupları uğurladı.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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