TBMM Başkanı Şentop'dan şehit öğretmen Neşe Alten'in ailesine taziye telefonu

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pkk'lı teröristlerce 1993 yılında şehit edilen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Şentop, Neşe Alten ve babasının ölüm yıldönümünde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha 21 yaşında 25 günlük öğretmenken 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tekirdağlı öğretmenimiz Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in ailesini arayarak taziyelerimi tekrar ilettim. Saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandı.

Neşe Alten ve babası Hasan Alten, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993'te teröristlerce şehit edilmişti.

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