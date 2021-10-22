TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ankara Kitap Fuarı Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fuar alanına gelmesi TBMM Başkanı Şentop'un fuarın açılışını yapması TBMM Başkanı Şentop'un stantları gezmesi ve kitapları incelemesi Şentop'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Şentop'un kitap imzalaması ANKARA...

ANKARA (AA) - Ankara Kitap Fuarı

Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fuar alanına gelmesi

TBMM Başkanı Şentop'un fuarın açılışını yapması

TBMM Başkanı Şentop'un stantları gezmesi ve kitapları incelemesi

Şentop'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Şentop'un kitap imzalaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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