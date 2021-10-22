TBMM Başkanı Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Ankara Kitap Fuarı Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fuar alanına gelmesi TBMM Başkanı Şentop'un fuarın açılışını yapması TBMM Başkanı Şentop'un stantları gezmesi ve kitapları incelemesi Şentop'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Şentop'un kitap imzalaması ANKARA...
ANKARA (AA) - Ankara Kitap Fuarı
Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fuar alanına gelmesi
TBMM Başkanı Şentop'un fuarın açılışını yapması
TBMM Başkanı Şentop'un stantları gezmesi ve kitapları incelemesi
Şentop'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Şentop'un kitap imzalaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nı gezdi.