TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu karşılaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamında görüşmeleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun konuşması

Hediye takdimi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun Meclis binasına doğru yürümesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclisde 15 Temmuz darbe girişiminde bomba ile hasar olan yerleri göstermesi

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun anıta karanfil bırakması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclis genel kurulu görüşmelerinin yapıldığı salonda Pacheco'ya bilgiler vermesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'nun Meclis binasında çıkmaları ve fotoğraf çekilmeleri TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü.