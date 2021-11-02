TBB Yönetim Kurulu'ndan sürdürülebilirlik tavsiyesi kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBB Yönetim Kurulu'ndan sürdürülebilirlik tavsiyesi kararı

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
TBB Yönetim Kurulu'ndan sürdürülebilirlik tavsiyesi kararı

TBB Yönetim Kurulu'nun toplantısında, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan etkileri ve TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun bu alandaki çalışmaları değerlendirildi.

TBB Yönetim Kurulu'nun toplantısında, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan etkileri ve TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun bu alandaki çalışmaları değerlendirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, iklim ve çevre değişikliğinin ekonomik etkileri görüşüldü.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ülkemiz 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında; iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi, düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasını teminen; yeşil finansman konularında, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve metodolojilerle, müşterilerin farkındalığını arttırarak kapsayıcı ve yaygın finansal araçları geliştirmeleri ve uygulamaları hususlarında tavsiye kararı alınmasına, kararın üyelere ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title