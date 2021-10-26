TBB Genel Kurulu, 4-5 Aralık'ta yapılacak
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu, 4-5 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
ANKARA (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu, 4-5 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
81 il baronun genel kurulu yapıldıktan sonra TBB 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nun yapılacağı tarih de belli oldu. TBB Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı karara göre, seçimler 4-5 Aralık'ta yapılacak. Seçimler, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 11-12 Aralık tarihinde yapılacak. Genel kurulda, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra eski Antalya Barosu Başkanı Alper Tunga Bacanlı'nın da aday olacağı belirtildi.
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