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TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Kilis temasları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Kilis temasları

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

Kilis'e bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve Kilis Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. TBB Başkanı Feyzioğlu, daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti. - KİLİS

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Haber: TBB Başkanı Feyzioğlu'nun Kilis temasları - Haberler
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