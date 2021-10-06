Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı - Haberler
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Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - - Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Samsat istikametine gitmekte olan Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı Renault marka otomobil ile Samsat ilçesinden Doğanca Köyü istikametine giden Mustafa Sönmez idaresindeki 44 AS 457 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Sönmez, Ahmet Turhan ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abuzer Sönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Sönmez ailesinin hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Taziyeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Fahrettin Çelik - Son Dakika Haberleri
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