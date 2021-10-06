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Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Çin'in uluslararası baskıları ve Tayvan'a yönelik tehditlerinin geçen yıl daha da yoğun hale geldiğini belirterek, "Sadece ülkemin uluslararası katılımlardaki yerini kötü niyetli olarak sıkıştırmakla kalmayıp, aynı zamanda savaş gemileri...

ANKARA (AA) - Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Çin'in uluslararası baskıları ve Tayvan'a yönelik tehditlerinin geçen yıl daha da yoğun hale geldiğini belirterek, "Sadece ülkemin uluslararası katılımlardaki yerini kötü niyetli olarak sıkıştırmakla kalmayıp, aynı zamanda savaş gemileri ve uçakları ülkemin etrafındaki deniz ve hava sahasına daha sık girerek barışı tehdit etmeye devam ediyor." dedi.

Huang'in ev sahipliğinde, Ankara'da bir otelde Tayvan'ın 110. yıl Milli Gün resepsiyonu verildi.

Resepsiyona TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ile iş, sanat ve akademi çevrelerinden isimler katıldı.

Tayvan ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Huang, Tayvan'ın 110'uncu Milli Günü'nü kutlamak üzere misafirleri görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Huang, Çin'in uluslararası baskıları ve Tayvan'a yönelik tehditlerinin geçen yıl daha da yoğun hale geldiğini belirterek, "Sadece ülkemin uluslararası katılımlardaki yerini kötü niyetli olarak sıkıştırmakla kalmayıp, aynı zamanda savaş gemileri ve uçakları ülkemin etrafındaki deniz ve hava sahasına daha sık girerek barışı tehdit etmeye devam ediyor." dedi.

Çin'in Tayvan Boğazı başta olmak üzere bölgedeki provokatif eylemlerinin uluslararası toplumda büyük endişe uyandırdığını kaydeden Huang, "Tayvan, Çin'in genişleme tehdidinin en ön saflarında yer alıyor." diye konuştu.

Huang, Tayvan'ın ekonomik performansına işaret ederek, "Tayvan, 2021'de dünyanın en rekabetçi sekizinci ülkesi oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin mültecilere yönelik insani yardımlarda önemli bir rol oynadığını dile getiren Huang, "Bu, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği karmaşık ve kronik bir sorundur." dedi.

Güvenç de Tayvan halkının milli gününü kutladığını belirterek, "Tayvan dünyanın öbür ucunda biz bu ucundayız ama iki kardeş halkız. İlişkiler sınırlı olsa da Tayvan bizler için dost ve kardeş ülke." diye konuştu.

Resepsiyonda konuklara Tayvan mutfağından yemekler ikram edildi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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