Tayvan lideri Çin'le statükonun korunması çağrısında bulundu - Haberler
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Tayvan lideri Çin'le statükonun korunması çağrısında bulundu

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Tayvan lideri Çin'le statükonun korunması çağrısında bulundu

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in artan baskısını eleştirerek "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in artan baskısını eleştirerek "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ulusal bir geçit töreninde konuşan Tsai, Çin'in askeri baskısını kesin şekilde reddettiklerini belirtti.

Tsai Ing-wen, "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tayvan'ın Çin'in çizdiği yola girmeye zorlanmamasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Tsai, "Ulusal savunmamızı güçlendirmeye ve kendimizi savunma kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Çin'in çizdiği yol ne Tayvan'a özgür ve demokratik bir yaşam biçimi ne de 23 milyon insanımıza egemenlik sunuyor." diye konuştu.

Tsai, Tayvan'ın bu gerilimler karşısında Japonya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle gayriresmi bağlarını güçlendirdiğini belirterek "Ancak ne kadar çok şey başarırsak, Çin'den gelen baskı da o kadar büyük olur." ifadelerini kullandı.

Törende, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı, bir dizi silahı ve savunma yeteneklerini sergiledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün, Tayvan'a "barışçı yollarla yeniden birleşme" çağrısı yapmıştı.

Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tayvan lideri Çin'le statükonun korunması çağrısında bulundu - Haberler
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