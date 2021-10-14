Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı... - Haberler
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Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı...

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı...

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü
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Haber: Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı... - Haberler
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