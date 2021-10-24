Tayvan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı - Haberler
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Tayvan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Tayvan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı.

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Yilan'ın 21 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, 64,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basında çıkan haberler de, Yilan'ın güneyindeki Taroko Milli Parkı'nda, yaşanan sarsıntının etkisiyle kayaların düşmesi sonucu 1 kadının yaralandığı, otoyoldaki 1 aracın da hasar gördüğü belirtildi.

Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği, metro ve diğer bazı toplu taşıma seferlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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