Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 9 kişi öldü - Haberler
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Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 9 kişi öldü

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 9 kişi öldü

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Tayvan haber ajansı CNA'nın Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürebildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada 9 kişinin cansız bedenini buldu.

Yangından etkilenen 44 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini bildirdi.

Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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