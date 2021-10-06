Tayvan, Çin'in 2025'e kadar Tayvan Boğazı'nı kapatabileceğinden endişe ediyor

Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda hükümet, Pekin yönetiminin ana kara toprakları ile Ada arasındaki Tayvan Boğazı'nı tamamen kontrol altına alabilecek askeri kapasiteye 2025'e kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, yasama organına sunduğu raporda, Çin'in son yıllarda uçak gemisi, muhrip gemi ve denizaltı üretimine hız verdiğine ve amfibi saldırı gemilerini ayrı bir donanma birimi haline getirdiğine dikkat çekti.

Raporda, Pekin'in 2025'e kadar Tayvan Boğazı'nı Taipei'nin deniz ve hava operasyonlarını bloke edecek şekilde kapatabileceği uyarısı yer aldı.

Çin ordusunun Tayvan'a saldırı için hazırlık yaptığına ayrıca doğrudan saldırı içermeyen "gri bölge" operasyonlarını da artırdığına işaret edilen raporda, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye geçen yıl 380, bu yıl ise 600 savaş uçağının girdiği belirtildi.

Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma sahasına girmesi

Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde en çok uçağın yer aldığı "ihlal" olmuştu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.