Tayland'ın devrik başbakanı Şinavatra'nın kızı ana muhalefet partisinde göreve geldi

Askeri darbeyle 2006'da devrilen Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de göreve atandı.

Pheu Thai'den yapılan açıklamada, Paetongtarn Şinavatra'nın, ülkenin kuzeydoğusundaki Khon Kaen eyaletinde yapılan Genel Kurulda, Kapsayıcılık ve Yenilik Danışma Komitesi Başkanlığına atandığı duyuruldu.

Bir şirkette Ceo'luk yapan 35 yaşındaki Şinavatra'nın söz konusu göreve atanmasının, Başbakan Prayuth Çan-oça'nın yeni seçim çağrısında bulunacağı yönündeki söylentilerin ardından gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hapiste yatmamak için Dubai'de yaşayan eski Başbakan Şinavatra'nın, siyasete geri dönüş arayışında olduğu kaydedildi.

Genel Kurulda yaptığı konuşmada, babasıyla sık sık görüştüğünü söyleyen Şinavatra, babasının "Tayland'a geri dönmeyi çok istediğini" belirtti.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kız kardeşi Yingluck Şinavatra ve kayınbiraderi Somchai Wongsawat, ondan sonra başbakanlık yapmış ve görev süreleri dolmadan görevden alınmıştı.

Yingluck Şinavatra'nın başkanlık ettiği hükümet, 2014'te mevcut Başbakan Prayuth liderliğindeki darbeyle devrilmişti.

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