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Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Tayland'ın orta ve kuzeydoğu kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sellere yol açtı.

Tayland'ın orta ve kuzeydoğu kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sellere yol açtı.

Suphan Buri kentinden yetkililer, şiddetli yağışların Tha Chin Nehri'nde taşkınlara neden olduğunu belirterek 38 bin hanenin sular altında kaldığını kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, Nakhon Ratchasima kentinde de etkili olan yoğun yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Tayland'da eylül sonundan bu yana tropikal fırtına Dianmu ve mevsimsel muson yağmurları ülkenin kuzey bölgesinde sel felaketine yol açtı.

Özellikle kuzey ve orta bölgelerde meydana gelen sel felaketi, ülke genelinde 300 bin haneyi etkiledi, 33 ilde 14 kişinin ölümüne neden oldu.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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