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Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli kişinin Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinildi.

Bunun üzerine, şahısların içerisinde bulundukları araç Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 30 gram kubar esrar, 20 adet uyuşturucu sarmak için kullanılan kağıt, 1 adet uyuşturucu muhafaza etmek için kullanılan tabaka, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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