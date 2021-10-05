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Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki ele getirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki ele getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.E. isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkiler Balıköy Merkez Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde ele geçirildi.

Şüpheli M.E. isimli şahsa ait Tavşanlı İlçesi Balıköy Merkez Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 litre sahte rakı, 10 litre votka, 1 litre sahte viski, 3 litre etil alkol olmak üzere toplam 24 litre alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan aroma ve kit ele geçirildi.

Olayla alakalı tahkikatın sürdüğü açıklandı. - KÜTAHYA

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