Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi - Haberler
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Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi.

KÜTAHYA (İHA) - Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi.

Tavşanlı ilçesindeki, Müftülük Fevziye Hanım Kız Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 öğrenci için, 'Taç giyme' töreni düzenlendi.

Fevziye Kız Kur'an Kursunda yapılan program, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuranı Kerimi Yüzüne Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye 1.'si olan Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Furkan Süngü'nün Kuran tilaveti ile başlayan program ilçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın açılış konuşması ile devam etti.

Protokol konuşmaları, semazen gösterimi ve Kur'an Kursunu tanıtan sinevizyon gösteriminin ardından salavatlar eşliğinde hafızlar sahnedeki yerlerini aldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Hafızlık ve Kur'an'ın faziletine vurgulayan bir konuşma yaptı. Günün anlamına uygun ilahi ve şiirlerin ardından Kur'an bülbüllerinin babaları sahneye davet edilerek kendilerine İlçe Müftülüğünce hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Katılımın yüksek olduğu tören sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Bu arada 68 yaşında Hafız olan Havva Tepeciklioğlu, "62 yaşında iken Fevziye Hanım Kız Kur'an Kursuna tecvit öğrenmeye gittiğimde Hülya hocamız" seni hafız yapalım mı? dediğinde ben de eşime çocuklarıma sordum onlar da sen bilirsin dediler ve Mukaddes hocamdan dersler aldım. Bu şekilde başladı hafızlık eğitimim" diye konuştu.

Tören hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi

Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi

Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi

Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi
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Haber: Tavşanlı'da 24 hafız için 'Taç giyme' töreni düzenlendi - Haberler
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