Taverna ne demek? TDK'ya Göre Taverna Sözlük Anlamı Nedir?
Taverna kelimesi ne anlama geldiği seyirciler tarafından araştırılmakta. Şarkılar Bizi Söyler programında taverna şarkıları söylenmekte. Peki, Taverna ne demek? TDK'ya Göre Taverna Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dili, tarih boyunca ilişki kurduğu medeniyetlerin dillerinden kelimeleri kendi bünyesine katmış ve bu sayede çok zengin bir dil oluşturmuştur. Bazı kelimeler ise hala yabancı gelmektedir. Peki, Taverna ne demek? Tdk'ya Göre Taverna Sözlük Anlamı Nedir? İşte detaylar haberimizde...
Taverna kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.
Taverna, İtalyanca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre taverna kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Çalgılı meyhane
- Gece bir tavernada mezesi bol bir yemek yiyip pansiyona döndük.
Tavernacı : Taverna işleten kimse.
Türk Dil Kurumu'na bakıldığı vakit taverna kelimesi için sabit ve belli bir anlam ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda taverna sözcüğü, 'Çalgılı meyhane' şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinden amaca göre tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Meyhâne ya da taverna, yemekli ve müzikli bir içkili eğlence mekânıdır. Meyhanelerde genellikle meze türü yemekler yenir. Osmanlı'ya meyhane kültürü Bizans'tan geçmiştir.
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri. Kabare.