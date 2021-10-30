Türk Dili, tarih boyunca ilişki kurduğu medeniyetlerin dillerinden kelimeleri kendi bünyesine katmış ve bu sayede çok zengin bir dil oluşturmuştur. Bazı kelimeler ise hala yabancı gelmektedir. Peki, Taverna ne demek? Tdk'ya Göre Taverna Sözlük Anlamı Nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAVERNA KELİMESİ NE DEMEK? TAVERNA KELİMESİ TDK ANLAMI

Taverna kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Taverna, İtalyanca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre taverna kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Çalgılı meyhane

TAVERNA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Gece bir tavernada mezesi bol bir yemek yiyip pansiyona döndük.

KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

TAVERNADA ÇALIŞANA NE DENİR?

Tavernacı : Taverna işleten kimse.

TAVERNA TDK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na bakıldığı vakit taverna kelimesi için sabit ve belli bir anlam ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda taverna sözcüğü, 'Çalgılı meyhane' şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinden amaca göre tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

TAVERNA MEYHANE NEDİR?

Meyhâne ya da taverna, yemekli ve müzikli bir içkili eğlence mekânıdır. Meyhanelerde genellikle meze türü yemekler yenir. Osmanlı'ya meyhane kültürü Bizans'tan geçmiştir.

MEYHANE NE ANLAMA GELİR?

İçki satılan ve içilen yer, içki yeri. Kabare.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet