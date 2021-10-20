Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bitlis-Ahlat kara yolunda İhsan İlhan yönetimindeki 33 CNF 86 plakalı tır, İbrahim Sevinç yönetimindeki 16 ZJ 296 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Sevinç ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Tatvan'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title