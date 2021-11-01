Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
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Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda (Rahva düzlüğü) meydana geldi. Bitlis istikametine giden 70 FE 200 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen 41 UN 15 plakalı Fiat marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Tatvan'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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