Tatvan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki 13 AHH 706 plakalı kamyonet belirlenemeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü M.G. ile yanındaki Y.G. hafif yaralandı.
Yaralılar ambulans ile Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri