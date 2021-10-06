Tatvan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Tatvan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki 13 AHH 706 plakalı kamyonet belirlenemeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.G. ile yanındaki Y.G. hafif yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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