TATİLE GELDİĞİ ANTALYA'DA LÖSEMİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN PALİNA'NIN HAYATI DEĞİŞTİ

ANTALYA (DHA) - UKRAYNA'dan tatil için geldiği Antalya'da hastalanan Palina Stupar (12), hastanede lösemi teşhisi konulunca ülkesine dönemedi. Acil tedavisine başlanan küçük kız, uzun kemoterapi sürecinin ardından 6 ay önce ilik nakli oldu. Hayata yeniden tutunan Palina, sağlığına kavuştuğu Antalya'da hayalini kurduğu kafeye de kavuştu. Palina'nın isteği üzerine açtıkları kafeyi doğum gününde hediye eden doktor anne ve eski futbolcu baba, kızlarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

2020 yılı Temmuz ayında ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Ukraynalı Palina Stupar, tatilinin 5'inci günü soğuk algınlığı ve yorgunluk nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Doktor anne Marina Mizina ve eski futbolcu baba Vladimir Stupar, doktorların söyledikleri karşısında şoke oldu. Ukrayna'da hiçbir şikayeti olmayan kızlarının sağlığının ağırlaşması üzerine büyük üzüntü yaşayan anne ve baba, Palina'nın tedavisi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Kemoterapi süreci başlayan Palina, uzun süren tedavinin ardından 2 Nisan 2021 tarihinde ilik nakli oldu.

Zorlu sürecin ardından yaşama tutunan Palina ve ailesinin tüm hayatı da değişti. Ukrayna'nın Kiev şehrinde Bogomolets Tıp Üniversitesi Ortodonti Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Marina Mizina işine bir süre ara verirken, eski futbolcu baba Vladimir Stupar ise zamanının büyük bölümünü kızının yanında geçirirken, işleri nedeniyle belirli zamanlarda Kiev'e gidip gelmeye başladı.

Antalya'da yeni bir hayat kuran aile, sağlığına kavuşan Palina'nın hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Tedavi sürecinde her sabah köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken önünden geçtiği ve hep oturup mola vermek istediği kafenin kapalı olmasına üzülen küçük kız, bu duygularını ailesiyle paylaştı. Yaptıkları araştırma sonunda kafenin satılık olduğunu öğrenen aile, kızlarına sürpriz yapmak için satın aldıkları kafeyi Palina'ya doğum günü olan 30 Nisan'da hediye etti. İlik naklinden 3 hafta sonra taburcu olan Palina, hem doğum gününü hem de kafenin açılışını ailesiyle birlikte kutladı.

Kahve ve Ukrayna tatlılarının sunulduğu kafeyi her sabah annesiyle birlikte açan küçük kız misafirlerle tek tek ilgilenirken, Antalya'da hem sağlığına hem de hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

'LÖSEMİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM'

Lösemi teşhisi konulduğunda bu hastalıkla ilgili en küçük fikri bile olmadığını söyleyen Palina, hastaneye sadece soğuk algınlığı ve yorgunluk şikayetiyle gittiğini söyledi. Löseminin anlamını ve ismini bilmediği için tanı konulduğunda hiçbir şey hissetmediğini anlatan Palina, kemoterapiye başlandığında zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığını anladığını söyledi. Palina, 'Bazen hastanede kalmam gerektiğinde üzülüyordum. Doktorlar eve gitmeme izin verdiklerinde bütün ailem yanımda olduğu için ev beni daha çabuk iyileştiriyordu" dedi. Kemoterapinin ardından 2021 yılı Nisan ayında Almanya'dan bir donörden ilik nakli yapıldığını belirten Palina, 'Donörümün kim olduğunu merak ettim. Kimin beni hayata döndürdüğünü öğrenmek istedim. Donörümle tanışmak için heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

ANNE, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Anne Marina Mizina ise yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Mizina, kızlarının lösemi olduğunu öğrendiklerinde şoke olduklarını söyledi. O anda çok duygusal anlar yaşadığını ifade eden Mizina, 'Hastanede ağırlaşarak komaya giren kızım, Türk doktorların ilgisi ve tam zamanında tedaviye başlamalarıyla bugün hayatta. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

KIZIMA TERAPİ OLDU

Löseminin zor bir hastalık olduğunu, tedavisinin uzun süreç gerektirdiğini söyleyen Marina Mizina, 'Bu hastalığı çok düşünmemek ve savaşmak lazım. Burası Palina'ya bir sorumluluk oldu. Aslında tam bir terapi oldu. Biz, bu kafe sayesinde Palina'nın sürekli bir heyecan yaşamasını istedik" diye konuştu. Palina'nin tedavisi tamamlanana kadar Antalya'da yaşayacaklarını anlatan anne, eski futbolcu eşi Vladimir Stupar'ın işleri nedeniyle Ukrayna'ya gidip geldiğini söyledi. Kızıyla birlikte işlettikleri kafede misafirlerine kendilerinin yaptığı Ukrayna tatlıları sunduklarını söyleyen anne, misafirlerin Palina'nın hikayesini öğrendiklerinde çok duygulandığını da sözlerine ekledi.

KENDİ GİBİ HASTA OLAN ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Kafede hasta çocuklarla bir araya gelen Palina, onlara tatlıların yanı sıra boyama kitapları, kalemler hediye etti. İlik naklinin zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Palina, her şeye rağmen sağlığına kavuşmuş olmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti.