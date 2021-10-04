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TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüreğinin her zaman Kıbrıs Türkleri için attığını belirterek, 'Kıbrıs Türk halkının varlığına ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için yapılan bütün çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız...

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüreğinin her zaman Kıbrıs Türkleri için attığını belirterek, 'Kıbrıs Türk halkının varlığına ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için yapılan bütün çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız olduğunu her vesilede söylüyorum. Aksi takdirde o adada Kıbrıs Türklerini yok etmek onlar için o kadar da zor olmaz dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'ı rektörlük önünde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve Nabi Avcı'nın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak karşıladı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki akademik yıl açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, pandemi koşulları altında geçen süreyi, Anadolu Üniversitesi'nin 40 yılı aşkın açık ve uzaktan eğitim deneyimiyle, akademik kadro ve teknolojik altyapısıyla başarılı bir şekilde atlattıklarını söyledi. Anadolu Üniversitesi'nin 28 ülkede açık ve uzaktan eğitim verdiğine dikkat çeken Erdal, 'Binin üzerinde elektronik kitabımızı YÖK Başkanlığı aracılığıyla tüm üniversite öğrencilerinin erişimine açarak, Mergen Eğitim Sistemi desteği verdik. Bir milyonu aşan aktif öğrencisi ile dünyanın üçüncü büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, 28 ülkede verdiği açık ve uzaktan eğitim hizmeti ile ülkemizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara zamandan ve mekandan azade eğitim hizmeti vermekle kalmayıp, aynı zamanda da bir eğitim ihracatçısı konumundadır. Yaklaşık 5 bin 700'ü lisansüstü olmak üzere toplam 24 bine ulaşan örgün öğrencimizi kampüsümüzde ağırlamaya hazırız' dedi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da, Eskişehirliler için Kıbrıs'ın ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, 'İsmi Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 600'den fazla yere verilen ve 1964 yılında Kıbrıs'ta şehit olan Cengiz Topel adı, Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesinde kardeşliğimizin şanlı ve şerefli bir nişanesi olarak kalmaktadır' ifadelerini kullandı.

TATAR'A FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, fahri doktora unvanı verdikleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cübbesini giydirerek belgesini teslim etti. Cumhurbaşkanı Tatar, akademik yıl açılışın ilk dersinde, 'Geçmişten günümüze Kıbrıs Türklerinin adada varoluş mücadelesi' adı altında yaşanılan tarihi süreci anlattı.

Halen daha federasyona inanan insanlar olduğunu ve kendisini 'Ankara'nın papağanı' olarak eleştirdiklerini ifade eden Tatar şunları söyledi

'Halen daha federasyona inananlar var. Bunların başında eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve son olarak Mustafa Akıncı ve onların adamları gelmektedir. Bana her türlü suçlamayı yapıyorlar. Beni 'Ankara'nın papağanı' olarak tanıtmaya devam ediyorlar. Beni dünya aleme şikayet ediyorlar. Ben Türkiye'yi temsil eden bir kişiymişim, Kıbrıs Türk halkını temsil etmezmişim, ben bunu asla kabul etmem. Benim yüreğim elbette Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da korumak. Ama bu hak ve çıkarı korurken Kıbrıs Türk halkının varlığına ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için yapılan bütün çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız olduğunu her vesilede söylüyorum. Aksi takdirde o adada Kıbrıs Türklerini yok etmek onlar için o kadar da zor olmaz. Eğer Türkiye oradan çekilirse askeriyle, varlığıyla Avrupa Birliği içinde bizlerin o mücadeleyi vermemiz kolay olmayacaktır. Çünkü Rauf Denktaş da bana zamanında çok söyledi. Bunlar için o anlaşmalar o sözler ancak üzerine yazılan kağıt kadardır. Esas imtihan fiiliyatta ve uygulamadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliğiyle mavi vatan varlığımızı sürdürmek bizim için esas olandır. Başımız dik, onurlu, kendimize güvenen, birliğimize inanan, gücümüzü bilen Türkiye ile birlikte o duruşu sergileyebilen başı dik bir şekilde o masada oturabilmek farklı bir durum ortaya çıkartmaktadır. Eğer ezik ve boynunuz eğik durursanız o zaman size bu oyunları arka arkaya sıralarlar.'

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer protokol üyeleri dereceyle giren ve burs kazanan öğrencilere ödüllerini verdi. Tatar, programın ardından Eskişehir'den ayrıldı.

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ

TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ
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Haber: TATAR TÜRKİYE OLMAZSA, ADADA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ONLAR İÇİN O KADAR DA ZOR OLMAZ - Haberler
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