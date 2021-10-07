Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor - Haberler Spor
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Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Spor
Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce "Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart" kampanyası başlatıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğünce "Yasa Dışı Bahse Kırmızı Kart" kampanyası başlatıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TFF 2. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'un, dün Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Somaspor maçında, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında stant açtı.

Yasa dışı bahsi engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla skorborda "Yasa dışı bahse kırmızı kart" görseli yansıtıldı.

Taraftarlara broşür dağıtan ekipler, yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması ile bunlara teşvik ya da aracılık edilmesinin suç olduğunu anlattı.

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

Sakarya'da polis, taraftarları yasa dışı bahse karşı bilgilendiriyor

AA / Uğur Subaşı - Spor Haberleri
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