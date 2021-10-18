Taşova Kaymakamı Gökcecik kadın çiftçilerle çiçek bamyası topladı

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, çiçek bamyası toplayan kadınları tarlada ziyaret edip, kadın çiftçilerle çiçek bamyası topladı.

Gemibükü köyündeki ziyaretinde konuşan Gökcecik, bölgenin en önemli tarım ürünü olan çiçek bamyasının ilçe ve ülke ekonomisine kadın çiftçiler sayesinde büyük katkı sağladığını söyledi.

Kadınlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Gökcecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi besleyen, toprağımızı koruyan, alın teri ile ülke insanına hizmet eden, ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesi ve gelişmesinde, tarımsal üretimin her aşamasında insan odaklı çalışan, emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan, sofralarımıza kadar gelen ekmeği, meyveyi ve sebzeyi üreten kadın çiftçilerimiz, evde çocuğunu, ahırda hayvanlarını büyütmekte. Onların tarıma, aile ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyoruz."

Daha sonra Kaymakam Gökcecik, kadın çiftçilere gül takdim etti.