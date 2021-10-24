Taşova'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Taşova'da otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taşova'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Ladik istikametine gitmekte olan Mehmet Bereket Turgut idaresindeki 06 ZON 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Pınar Turgut, Samed Turgut ve Elisa Turgut yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Taşova'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Taşova'da otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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