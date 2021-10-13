Taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Haberler | Güncel
Taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 3 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 3 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gürpınar ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine sopayla saldırdı, taş ve sandalye fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Son Dakika Haberleri
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