Taşıt, İş Makinesi ve JeneratörlerdeKullanılmak Üzere 1000000, Litre Motorin Diğer 5000, Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt - Haberler
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Taşıt, İş Makinesi ve JeneratörlerdeKullanılmak Üzere 1000000, Litre Motorin Diğer 5000, Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt

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Taşıt, İş Makinesi ve JeneratörlerdeKullanılmak Üzere 1000000, Litre Motorin Diğer 5000, Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt

Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve SaatiElektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi BaşkanlığıTekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Taşıt, İş Makinesi ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 2 (İki) Kalem 1000000, 00 Litre Motorin Diğer...

Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve SaatiElektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi BaşkanlığıTekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Taşıt, İş Makinesi ve Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 2 (İki) Kalem 1000000, 00 Litre Motorin Diğer 5000, 00 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt Alımı İşi(İhale No: 2021/635608) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü 12/11/2021Saat: 10: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 15/10/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 19/10/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan Taşıt, İş Makinesi ve JeneratDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 15/10/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022-2023 Yılı 24 Ay Süreli İş yeri Hekimliği ve Diğ

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Haber: Taşıt, İş Makinesi ve JeneratörlerdeKullanılmak Üzere 1000000, Litre Motorin Diğer 5000, Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Akaryakıt - Haberler
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