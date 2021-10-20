Taşınmaz Satış İlanı

EK1 - Satis Ilani 468 KB indir MERSİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, özellikleri ekli ilan metninde belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacak olup ilan metninin detayları aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

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