MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan doçentlik cübbesi giydi

GAZİANTEP (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'a doçentlik cübbesini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giydirdi.

Taşdoğan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, akademik eğitiminin ardından doçentlik unvanı alan Taşdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Taşdoğan'a doçentlik cübbesini giydirerek, tebrik etti.

Taşdoğan, yaptığı açıklamada, her daim örnek aldıkları Bahçeli tarafından cübbesinin giydirilmesinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız ve araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz doçentlik unvanının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.