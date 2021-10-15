'Tasarım Kumaş Maske' projesi Altın Küre ödülünün sahibi oldu - Haberler
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"Tasarım Kumaş Maske" projesi Altın Küre ödülünün sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Golden World Awards 2021'de Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği "Tasarım Kumaş Maske" çalışmasıyla altın küre ödülü kazandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Golden World Awards 2021'de Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği "Tasarım Kumaş Maske" çalışmasıyla altın küre ödülü kazandı.

Gaziosmanpaşalı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları, ulusal ve uluslararası çapta takdir görmeye devam ediyor. Kadın Koordinasyon Merkezlerinde eğitim gören Gaziosmanpaşalı kadınların, pandemi döneminde ürettikleri tasarım kumaş maskeler, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından sosyal proje ödülüne layık görüldü. Dünya çapında yüzlerce seçkin projenin değerlendirildiği yarışmada, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ürettiği tasarım maskelerle sağlığı ve güveni buluşturduğuna vurgu yapıldı.

"Maskelerin ön yüzünde Türk danteli, geleneksel el sanatları işlemeleri ve doğal taşlar kullandık"

Ödülü tüm Gaziosmanpaşa halkı adına aldıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, "2020 yılı Mart ayında küresel salgın sebebiyle, bu zorlu süreçte Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bir şeyler yapmalıyız dedik. Maskelerin ön yüzünü süslemeleri için Türk danteli, geleneksel el sanatları işlemeleri, doğal taşlar ve çeşitli aksesuarlar kullandık. Tasarımını ve üretimini belediyemiz tarafından yapmış olduğumuz tasarım kumaş maske patenti, yine belediyemiz tarafından alındı" dedi.

Sosyal projelerimizi ödüllerle taçlandırıyoruz

Covid-19 ile mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen Gaziosmanpaşalı kadınlar, sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda yıkanabilir kumaştan maske üretimi gerçekleştirdi. Onlarca renk ve desen seçeneği sunan maskeler, tüm yüz tiplerine uyumlu kalıp ve detaylarla özel olarak tasarlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi daha önce de yine Kadın Koordinasyon Merkezlerinde hayata geçirdiği "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Yapımı Projesi" ile Emine Erdoğan'dan sıfır atık ödülü almıştı. - İSTANBUL

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Haber: 'Tasarım Kumaş Maske' projesi Altın Küre ödülünün sahibi oldu - Haberler
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