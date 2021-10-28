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Tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü

Denizli'de lavanta tarlasında amca tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de lavanta tarlasında amca tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan amca daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Akçapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; amca Mustafa A.(55), yeğeni Hasan A.(19) ile lavanta tarlasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Amca Mustafa A., yanında bulunan tüfekle yeğenine doğru ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Hasan A.'nın göğsüne aldığı isabetler sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden firar eden amca Mustafa A., daha sonra jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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