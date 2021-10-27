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Tartıştığı karısını falçatayla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı karısını falçatayla yaraladı

Samsun'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından falçata ve darp sonucu yaralandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından falçata ve darp sonucu yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.K.(24) ile karısı Y.K. (23) arasında çıkan tartışma Kavga dönüşkü. Olayda kafasından falçatayla, boynundan da darp sonucu yaralanan genç kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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