Tartıştığı eşinin darbedip, kafasını duvara vurduğu Fatime öldü (3)

KİLİS (DHA) - MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Kilis'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer (29) tarafından dövülüp, kafası duvara vurularak öldürülen Fatime Gül Özyer'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kilis'te defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Acılı anne Kezban Çetin, "Kızımın 20 günlük bebeği var. Bu bebek büyüdüğünde annem nerede dediğinde ne cevap vereceğim. Kızımın ölümüne sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

Kızı Fatime Gül Özyer'in 20 günlük bebeği olduğunu ve torunu büyüyünce annesini sorduğunda ne cevap vereceğini düşündüğünü söyleyen Kezban Çetin, "Bütün kadınların arkasında durulmasını istiyorum. Benim 20 günlük torunum annesiz kaldı. Torunum büyüyecek annem nerede diyecek. Ben şimdiden bu cevapları düşünüyorum. Benim çocuğumun hakları savunulsun. Kızımın kanı yerde kalmasın. Kızımın darbedilmesinin ardından damadın halası ve annesi evi temizlemişler, hiçbir iz ve delil bırakmamışlar" dedi.