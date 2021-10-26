Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Ş.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen Vedat D'nin yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Ş.D'nin haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ş.D.'nin avukatlarından Funda Ekin, duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere, İstinaf Mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyledi.

Ekin, iddianamenin kasten öldürme suçundan hazırlandığını ve savcılığın haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ettiğini belirtti.

Buna karşılık Ş.D.'nin evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü, meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi ve beraat etmesi gerektiğini yönünde savunma yaptıklarını anlatan Ekin, "Özellikle olay sırasındaki yaşadığı korku ve panik, çocuklarını koruma çabası bunlara değindik. Bunun haksız bir karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukat Evrim İnan ise Ş.D.'nin o gece sadece kendisini ve çocuklarını hayatta tutabilmek için savunmada bulunduğunu aktararak, "Bunu defalarca da söyledi. Suç kastinin asla olmadığını, çocuklarının en nihayetinde babası olan kişiyi öldürme kastinin olmadığını ifade etti." dedi.

Ş.D.'nin annesi Fevziye Aygüneş ise "Benim yavrum senelerce şiddet gördü. Gerçek adaleti istiyorum. Benim yavrum suçsuz" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de takip etti.

Olay

Ş.D, Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde 9 Aralık 2020'de, tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla vücudunun farklı bölgelerinden yaralamıştı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti.

Ş.D, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.