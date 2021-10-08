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Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan Fatih Gezici çevredeki esnafın müdahalesiyle kurtarılırken, yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan Fatih Gezici çevredeki esnafın müdahalesiyle kurtarılırken, yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple babasıyla tartışan M.G. isimli şahıs, babası Fatih Gezici'ye (55) bıçakla saldırmaya başladı. Babasını defalarca bıçaklayarak yaralayan şahıs, daha sonra olay yerinde esnaf ve vatandaşa da tepki göstererek uzaklaştı. Kanlar içinde kaldırıma düşen baba Gezici, çevre esnafının ihbarı üzerine gelen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonucu baba Gezici'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirttirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - VAN

Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

Tartıştığı babasını bıçaklayarak yaraladı

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