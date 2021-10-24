TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI - Haberler
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TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, üç kişi arasında çıkan kavgada, Bahtiyar İ. kasığından bıçaklanarak yaralandı.

ANTALYA'da, üç kişi arasında çıkan kavgada, Bahtiyar İ. kasığından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Mahalle Aliya İzzetbegovic Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahtiyar İ., cadde üzerindeki işletmesinde bulunduğu esnada yan tarafında yer alan kafedeki Cavit Ö. ve Sabri E. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cavit Ö., yanında taşıdığı bıçakla Bahtiyar İ.'yi kasığından bıçakladı. İhbarla beraber olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklı kavganın yaşandığı noktaya gelen sağlık ekipleri Bahtiyar İ.'ye ilk müdahalesini yaparken, polis ekipleri de Cavit Ö. ve arkadaşı Sabri E.'yi gözaltına aldı. Bahtiyar İ. ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

TARTIŞMADA KASIĞINDAN BIÇAKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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