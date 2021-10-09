TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, coğrafi işaretli ürünlerin korunmasını istedi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaretle tescilli ürünlerin üretici ve tüketici açısından önemli bir ticaret potansiyeli oluşturduğunu aktardı.

Bu ürünlerin bulunduğu coğrafyaya, iklime, kültüre veya üretim tarzına ilişkin farklı özellikler taşıdıklarını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretli ürünler bize kalan mirastır. Bu mirası korumak hepimizin görevidir. Yaşadığımız pandemi süreci, üretimde güven sağlayabilen ürünlere ilgiyi artırdı. İnsanlar artık her gıdaya aynı yaklaşmıyor. Belirli standardı, kalitesi olan gıdalar tercih ediliyor. Bu noktada Tarsus Sarıulak Zeytini ve Tarsus Sarıulak Zeytinyağı ürünlerimiz için oluşan fırsatı değerlendirmeliyiz. Üreticimize, tüketicimize diyoruz ki; coğrafi işaretli ürünlerimizi koruyalım, üzerinde coğrafi işaret logo ve amblemi olan, üretimi ve üreteni belli olan coğrafi işaretli Tarsus Sarıulak Zeytini ve Tarsus Sarıulak Zeytinyağımıza sahip çıkarak bölge ekonomisine katkımızı sağlayalım."