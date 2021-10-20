Tarsus'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Tarsus'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarsus'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi, stadyum arkasındaki kavşakta B.G.'nin kullandığı 01 EE 221 plakalı otomobille, N.Ü.D. idaresindeki 33 AFU 211 plakalı ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 EE 221 plakalı otomobil, refüj taşlarına çarparak takla attı. Kaza esnasında her iki sürücü ile birlikte 01 EE 221 plakalı araçta bulunan L.G. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

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