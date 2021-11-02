Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasını deşifre etmek, silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Y, Y.D, H.K. ve M.N. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 2 av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan F.Ü. ve D.S. aranıyor. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

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