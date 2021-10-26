Tarsus'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde, yangın nedeniyle hasar oluştu.???????

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