Tarsus'ta, MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı - Haberler
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Tarsus'ta, MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta, MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı

MERSİN Tarsus'ta, MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'ın park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN Tarsus'ta, MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'ın park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Soruşturma başlatılırken, İlçe Başkanı Mehmet Çelik, fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde park halinde olan, MHP Tarsus İlçe Sekreteri Zeki Avşar'a ait otomobile, gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan Avşar'ın dışarı çıkıp, kontrol ettiği araçta hasar meydana geldiği belirlendi. Polis, Zeki Avşar'ın şikayeti üzerine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Bu menfur olayda tek tesellimiz, ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir. Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağız, kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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