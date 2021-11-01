Tarsus'ta kan bağışında bulunanlara forma hediye edildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kan bağışı yapan vatandaşlara TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun forması hediye edildi.

Genç Kızılay Tarsus Şubesince, Kızılay Haftası dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılarak bağışta bulunan vatandaşlara ilçe takımı olan Tarsus İdman Yurdu'nun forması hediye edildi.

Genç Kızılay Tarsus Şube Başkanı Nafize Serin, kan bağışı kampanyasına destek olan kulübe ve vatandaşlara teşekkür etti.

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