Tarsus'ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü - Haberler
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Tarsus'ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev küle döndü.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde Kasım Ekenler'e ait çiftlik evinde henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında onlarca besi hayvanı itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.


Tarsus'ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü

Tarsus'ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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