Tarsus İdmanyurdu'nda Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi - Haberler
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Tarsus İdmanyurdu'nda Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus İdmanyurdu'nda Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 Eylül 2021 tarihinde Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Kalpar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi." denildi.

Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, 8. hafta sonunda 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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