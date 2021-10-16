Tarsus Gençlik Kampı Bu Kez Üniversite Öğrencilerini Ağırladı

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı, farklı etkinliklerde toplumun her kesiminden yurttaşları ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Birimi'nin organizasyonuyla Tarsus Gençlik Kampı'nda öğrencilere yönelik bir kamp etkinliği düzenlendi.

Tarsus'un tarihi mekanlarını gezdiler

4 gün süren etkinlikte üniversite öğrencileri, bungalov evlerde kalarak, gezi arabası ile gezip, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere katıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri eşliğinde Tarsus'un tarihi mekanları olan Makam Camii, Ulu Camii, Eshab-ı Kehf, St. Paul Kuyusu, şelale ve daha birçok noktayı görme fırsatı bulan öğrenciler, unutamayacakları anlar yaşadı.

Bedensel engelli üniversite öğrencilerinin yanı sıra bu yıl üniversitenin 1. sınıfına kayıt olan öğrenciler ile 3. sınıf öğrencilerinin buluştuğu oryantasyon niteliği taşıyan kamp boyunca, kariyer danışmanlık semineri, seramik boyama etkinlikleri de düzenlendi.

"Öğrencilerimiz gayet memnunlar, çok da mutlular"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, etkinliğin amacını, "Üniversite öğrencilerinin oryantasyon sürecini burada kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak" cümleleriyle anlattı.

Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi ve Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Gülcan Boyraz ise "Bu etkinlik üniversitemize yeni gelen öğrencilerimiz ile üst sınıftaki öğrencilerimizin oryantasyonu için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Tarsus Gençlik Kampı'nda bizi ağırladılar. Öğrencilerimiz gayet memnunlar, çok da mutlular" diye konuştu.

"Kendimi rahat hissettiğim bir ortam oldu"

Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Eylül Cengiz, Tarsus Gençlik Kampı'na ilk kez geldiğini belirterek, "Buraya ilk girdiğimde gerçekten kendimi çok huzurlu hissettim, çok güzel zamanlar yaşadık. Hayvanat bahçesine götürdüler, barajı gezdik. Hepsi de çok güzel etkinliklerdi. Çok doğal bir ortam, çok samimi geldi bana. Kendimi rahat hissettiğim bir ortam oldu. Bu alanı bu şekilde düzenlediğiniz ve bize de bu gezi olanağını sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Vahap Başkanıma da teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan ve geçirdiği kaza nedeniyle bedensel engeli bulunan Emre Pelit, etkinliği çok beğendiği ifade ederek, "Çok güzel deneyimlerim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 16. 10. 2021 08: 46: 36

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